Hakkari'de bir haftada 7 ton 367 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 10 cep telefonu, 10,93 gram eroin ve 101,6 gram metamfetamin ele geçirildi.

Hakkari'de bir haftada 7 ton 367 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 10 cep telefonu, 10,93 gram eroin ve 101,6 gram metamfetamin ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynakları ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçu ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.



Merkeze bağlı Çimenli köyünde dün araçtan pompa ile boş bidonlara yakıt aktarımın yapıldığının görülmesi üzerine araç ve bir iş yerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı 6 ton 422 litre akaryakıt ile aktarım pompası bulundu.



Açıklamada ayrıca, 29 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında il genelinde yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı 945 litre akaryakıt ve 10 akıllı cep telefonu ile 10,93 gram eroin, 101,6 gram metamfetamin, iki hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 335 lira ele geçirildiği vurgulandı.