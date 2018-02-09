Vali Toprak’ın girişimleriyle hayırsever iş adamı tarafından temin edilen spor malzemeleri Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'na teslim edildi

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın girişimleriyle hayırsever iş adamı tarafından temin edilen spor malzemeleri Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'na teslim edildi.



Kadınlar 2. Ligi A Grubu'nda mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı için iş adamı İsmet Ölmez tarafından maç ve antrenmanlarda kullanılmak üzere yaptırılan forma ve spor malzemeleri futbolculara dağıtıldı.

Vali Toprak, dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, gençlerin ve çocukların sporla buluşması, sosyalleşmesi, fiziksel ve ruhsal olarak gelişmesi için büyük çaba içerisinde olduklarını söyledi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile dernekler vasıtasıyla 25 bin gence ulaşarak aktif sporla buluşturmaya çalıştıklarını anlatan Toprak, şu değerlendirmede bulundu:

"Kızlarımız Türkiye genelinde sadece 16 takımın oynadığı Kadınlar 2. Futbol Ligi’nde mücadele veriyorlar. Bu takımımız geçen sene play off müsabakasında elendi yoksa 1. Lig'e çıkacaklardı. Biz onları her zaman destekliyoruz, yanlarında olmak istiyoruz. Beşiktaş Bayan Futbol Takımı'nı buraya davet ederek takımımızla bir maç yaptıracağız inşallah. Bunun da ön görüşmelerini yaptık. Devamında da takımın hem sponsorluk manasında hem oyuncu takviyesi manasında destek almasını sağlayacağız. Hem Beşiktaş Spor Kulübümüzün kendi imajına yakışacak bir faaliyet olacak hem de Hakkarimizde kardeşlik duygularının gelişmesine ve daha da artmasına vesile olacak bir projeyi inşallah hayata geçireceğiz.”

Hakkarigücü Spor Kulübü'nün dernek tüzüğünde de bir değişiklik yaparak Beşiktaş Spor Kulübü'nün buradaki bir temsilcisi konumuna getireceklerini aktaran Toprak, şunları dile getirdi:

"Hem Beşiktaş'a buradan futbolcu gönderme hem onların kadın takımlarında yeni gelişmekte olan kızlarımıza burada oynama fırsatı verme amacıyla güzel bir düşüncemiz var. İnşallah bunları hayata geçirdiğimiz zaman doğu-batı kardeşliği lafta kalmayacaktır. Spor yoluyla çok büyük kanallar açılacak çok büyük ilişkiler kurulacaktır inşallah."



Kadın futbolcular Vali Toprak ve protokol üyelerine üzerinde isimlerinin yazılı olduğu takım forması hediye etti.

Programa, Vali Toprak’ın eşi Dr. Funda Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilbeoğlu, iş adamı İsmet Ölmez’in oğlu Ramazan Ölmez ve bayan futbolcular katıldı.