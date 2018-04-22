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Hakkari'de kar etkili oldu

Nisan ayında etkili olan kar nedeniyle Hakkari il merkezi ile Yüksekova ilçesi beyaza büründü.

Hakkari'de kar etkili oldu

Kent genelinde son günlerde aralıklarla devam eden sağanak, yerini kara bıraktı.

Binaların çatıları, araçlar, ağaçlar ve bitkilerin beyaz örtüyle kaplandığı kentte, bazı sürücüler araçlarının üzerindeki karları temizledi. 

Vatandaşlardan Mehmet Doğan, havaların ısınmaya başladığı ilçede, doğanın canlandığını, otların yetiştiğini ve çiçeklerin açtığını söyledi. 

Doğan, "Çok sürpriz oldu gerçekten. Arabayı ısınması için çalıştırdım, üzerindeki karı temizledim." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Hakkari #kar #nişan #kent #mehmet doğan
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