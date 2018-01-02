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Hakkari'de kar yolları kapattı

Hakkari’nin Yüksekova İlçesi’nde kar nedeniyle 6 köy ve 15 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Rahatsızlanan kalp hastası Hasibe Dicle, 4 saatlik çalışmanın ardından hastanede tedavi altına alındı.

Hakkari'de kar yolları kapattı

Hakkari’nin Yüksekova İlçesinde kar yolları kapattı ama kurtarma ekipleri evinde mahsur kalan hastaları çaresiz bırakmadı.

Onlardan biri de kalp hastası olan Hasibe Dicle.

Yüksekova'da etkili olan kar yağışı 6 köy ve 15 mezranın yolunu ulaşıma kapattı. Yeni Işık köyü Yukarı Uğlukbaşı mezrasında oturan Hasibe Dicle, akşam saatlerinde rahatsızlandı.  

Dicle’nin yakınları 112’yi arayarak yardım istedi. Yoğun tipi köy yolunu tamamen kapattığı için ekipler köye ulaşamadı.

Bunun üzerinde Yüksekova Kaymakamlığına bağlı Şantiye Şefliği Karla mücadele ekiplerinden yardım istendi.

Hastaya ulaşmak için ekipler, iş makineleriyle yolu açmak için yoğun bir çalışma başlattı.

4 saatlik uğraşın ardından kalp hastası Hasibe Dicle, ekipler tarafından kurtarıldı. Ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Kar nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için ilçede çalışmalar devam ediyor. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #Hakkari #Yüksekova
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