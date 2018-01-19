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Hakkari'de köy yolunda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Yüksekova ilçesinde kar ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan okul servisindeki 12 öğrenciyi İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri kurtardı

Hakkari'de köy yolunda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan okul servisindeki öğrenciler, karla mücadele ekiplerinin iki saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinden 25 kilometre mesafedeki Akocak köyüne giden okul servisi, kar ve tipinin kapattığı köy yolunda mahsur kaldı.

İhbar üzerine kaymakamlık tarafından olay yerine yönlendirilen İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından araçları kara saplanan öğrencilere ulaştı.

Aracı, iş makinesi yardımıyla çıkaran ekipler, mahsur kalan öğrencilerin köylerine ulaşmasını sağladı.

Öğrencilerden Ersin Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun kar nedeniyle yolda kaldıklarını ve yaklaşık iki saat sonra ekiplerin yardımıyla köylerine ulaştıklarını belirterek, ekiplere teşekkür etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yüksekova #öğrenci #mahsur kalma #Hakkari
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