Hakkari'de minibüsün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Hakkari'de minibüsün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Turan K. yönetimindeki 30 M 0021 plakalı minibüs, Bağlar Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi.



Kazada minibüste bulunan 5 kişi yaralandı.



Ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Besna Yaşar (39) hayatını kaybetti.



Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.