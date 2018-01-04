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Hakkari'de minibüs şarampole devrildi: Besna Yaşar hayatını kaybetti

 Hakkari'de minibüsün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Hakkari'de minibüs şarampole devrildi: Besna Yaşar hayatını kaybetti

 Hakkari'de minibüsün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Turan K. yönetimindeki 30 M 0021 plakalı minibüs, Bağlar Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi.

Kazada minibüste bulunan 5 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Besna Yaşar (39) hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #şarampol #minibüs #Hakkari
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