Hakkari'de minibüsün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Turan K. yönetimindeki 30 M 0021 plakalı minibüs, Bağlar Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi.
Kazada minibüste bulunan 5 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Besna Yaşar (39) hayatını kaybetti.
Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.
Hakkari'de minibüsün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Hakkari'de minibüsün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
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