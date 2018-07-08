Hakkâri’nin Yüksekova İlçesindeki Cilo Dağlarında düzenlenen 1. Doğa Sporları Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festival doğa güzelliğiyle birleşince ziyaretçi akınına uğradı.

Görüntüler Hakkâri’nin Yüksekova ilçesindeki Cilo Dağından...Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde bölge terörden temizlendi. Ardından bu doğa güzellikleri festivallere ev sahipliği yaptı. Cilo Dağlarındaki Sat Buzul Göllerinde "1. Doğa Sporları Festivali" başladı.Yayla ve doğal güzelliklerin bulunduğu alanlar, uzun aradan sonra çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.Etkinliğe yerli ve yabancı 100'ü aşkın doğasever ve sporcu katıldı.Trekking, yamaç paraşütü, kano, yüzme ve dağ bisikleti gibi etkinlikler sporu eğlenceli hale getirdi.Katılımcılara ise festival süresince yöresel yemekler ikram edildi.