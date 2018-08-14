Hakkari'nin Taşbaşı köyü kırsalında jandarma tarafından yürütülen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 19 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 kilo A4 patlayıcı, 6 anti tank mühimmatı, patlayıcı yapımında kullanılan devre kartları ve yaşam malzemesi ele geçirildi.Kaynak: DHA
Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin, terör örgütü PKK'ya yönelik Taşbaşı köyü İğdeli Mahallesi kırsalında düzenlediği operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"14.08.2018 günü ilimiz Merkez Taşbaşı köyü İğdeli Mahallesi kırsal alanında icra edilen operasyon neticesinde; 19 el yapımı patlayıcı düzeneği, 50 el yapımı patlayıcı alıcı anahtarı, 7 kumanda ateşleme anahtarı, 1 kilo A4 patlayıcı madde, 27 elektrikli fünye, 6 anti tank roket mühimmatı, 50 metre kablo, 7 adet 4'lü pil bloğu, 2 adet 12'li pil bloğu, 32 büyük pil, 10 adet 9 volt pil, 3 tüp sprey boya, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda devre kartı ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."
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