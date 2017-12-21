Yüksekova'da bir araçta 9 kilogram afyon sakızı ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 79 ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve 670 kutu tıbbi ilaç bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 9 kilogram 290 gram afyon sakızı ile 79 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik çalışmalar devam ediyor.



Bu kapsamda 20 Aralık'ta Yeniköprü yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 9 kilo 290 gram afyon sakızı bulundu, bir kişi gözaltına alındı.



Şüphelinin ilçeye bağlı Akpınar köyü Duranlar mezrasındaki ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise 79 ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, 50 av tüfeği el kundağı, 71 av tüfeği dipçiği, 670 kutu tıbbi ilaç ve 28 çanak anten ele geçirildi.



Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

