Kent merkezi ile Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 50 av tüfeği ile gümrük kaçağı bin 870 litre akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı

Hakkari ile Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 50 av tüfeği ile gümrük kaçağı bin 870 litre akaryakıt ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi ile finans kaynaklarına yönelik çalışmalar devam ediyor.



Bu kapsamda, dün kent merkezinde metruk binada yapılan aramada 2 yakıt tankı içerisinde bin 870 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.



Ekipler, 23 Ocak'ta Yüksekova ilçesi Esendere beldesi Merkez Mahallesi'nde şüpheli bir araçta yaptıkları aramada 50 av tüfeği buldu.



Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktası'nda yapılan uygulamada da "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan aranan bir kişi gözaltına alındı.