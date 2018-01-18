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Hakkari'de terör operasyonu

Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı

Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Yüksekova ilçesindeki bir adreste arama yapan ekipler, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, buna ait 7 şarjör, 6 kılıf, 2 kayış, 2 el kundağı ve 165 fişek, tabanca, buna ait 35 fişek, kamuflajlı hücum yeleği, 4 av fişeği, pil ile hazırlanmış 2 elektronik devre düzeneği ele geçirdi.

Operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yüksekova #terörle mücadele #Hakkari
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