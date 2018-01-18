Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda Yüksekova ilçesindeki bir adreste arama yapan ekipler, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, buna ait 7 şarjör, 6 kılıf, 2 kayış, 2 el kundağı ve 165 fişek, tabanca, buna ait 35 fişek, kamuflajlı hücum yeleği, 4 av fişeği, pil ile hazırlanmış 2 elektronik devre düzeneği ele geçirdi.
Operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.
Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.