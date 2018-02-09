Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda kadın terörist etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesi Çam Tepe üs bölgesindeki güvenlik güçlerince 6 Şubat'ta icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında, sınırın Irak tarafındaki Kanirash bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarının tank atışı ile ateş altına alındığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Atışın yapıldığı bölgede bugün yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde, tank atışı ile etkisiz hale getirildiği tespit edilen bayan bölücü terör örgütü mensubu ile 2 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, buna ait 6 şarjör ve 135 fişek, 2 sırt çantası, kamera, 2 uyku tulumu ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir."
Konuyla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.
Operasyonda bir kadın terörist etkisiz hale getirildi, silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda kadın terörist etkisiz hale getirildi.