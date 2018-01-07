Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütünün finans kaynağına yönelik operasyonda 10 ton 65 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı görevlilerce terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, bu çerçevede Şemdinli ilçesi Canlıkaya yol kontrol noktasında 2 araçta arama yapıldığı belirtilerek, aramada 10 ton 65 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildiği aktarıldı.
Konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
Şemdinli ilçesinde 10 ton 65 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütünün finans kaynağına yönelik operasyonda 10 ton 65 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildiği bildirildi.