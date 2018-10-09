Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan uygulamada bir kişinin üzerinde 3 kilo 55 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.



Yüksekova ilçesinde 6 Ekim'de gerçekleştirilen uygulamada şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinde yapılan aramada 3 kilo 55 gram eroin ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Ocak ayından bu yana kent genelinde yapılan operasyonlarda 560 kilo 295 gram eroin ele geçirildi.