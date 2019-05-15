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Hakkari'de yaralı bulunan flamingo tedaviye alındı

Şemdinli ilçesinde yaralı bulunan flamingo, tedavisinin ardından doğaya salınacak.  

Hakkari'de yaralı bulunan flamingo tedaviye alındı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaralı bulunan flamingo, tedavisinin ardından doğaya salınacak.  

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Günyazı köyünde vatandaşlar, yol kenarında hareketsiz duran flamingoyu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne getirdi.

Burada veteriner hekim Mehmet Yıldız'ın muayene ettiği, kanadından yaralandığı ve beslenemediği için halsiz düştüğü belirlenen flamingo, ilk tedavisinin ardından Hakkari Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesine gönderilen flamingonun, tedavisinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Hakkari
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