Şemdinli ilçesinde yaralı bulunan flamingo, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaralı bulunan flamingo, tedavisinin ardından doğaya salınacak.



İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Günyazı köyünde vatandaşlar, yol kenarında hareketsiz duran flamingoyu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne getirdi.



Burada veteriner hekim Mehmet Yıldız'ın muayene ettiği, kanadından yaralandığı ve beslenemediği için halsiz düştüğü belirlenen flamingo, ilk tedavisinin ardından Hakkari Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.



Ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesine gönderilen flamingonun, tedavisinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.