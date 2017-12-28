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Hakkari'nin Bulvar caddesi, İstanbul'un İstiklal Caddesini aratmıyor

Hakkâri'nin Bulvar caddesi, İstanbul'un İstiklal Caddesini aratmıyor. Belediye düzenlemeleriyle havası değişen caddeler, insanları terörün kara bulutundan kurtarmayı amaçlıyor. Hakkarililer uygulamadan oldukça memnun.

Hakkari'nin Bulvar caddesi, İstanbul'un İstiklal Caddesini aratmıyor

Burası Taksim değil. Burası Hakkari'nin en işlek noktalarından biri olan Bulvar Caddesi.

Bulvar Caddesi'ne Hakkari Belediyesi tarafından yapılan ışıklandırma kentin havasını değiştirdi.

Terör olaylarıyla anılan şehir son zamanlarda sakin günler geçiriyor. Sakinlikten yararlanan belediye ise halkına daha iyi bir yaşam alanı sunmak için çalışıyor.

Yollar asfaltlanıyor, kaldırımlar yapılıyor, caddeler ışıklarla süsleniyor. İnsanlar bu görüntü karşısında mutlu.

Havanın kararmasıyla tenhalaşan sokaklar artık geç saatlere kadar vatandaşla dolu.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Hakkari
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