Hakkari Şemdinli'de katliam! Uzman Çavuş eşi, kayınvalidesi, baldızı ve kayınbiraderini vurdu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir uzman çavuş, aile içi anlaşmazlık iddiasıyla kayınpederinin evine giderek adeta katliam yaptı. Öfkeli koca, evde bulunan eşi, kayınvalidesi, baldızı ve kayınbiraderini silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla kendi hayatına son vermek istedi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Hakkari Şemdinli'de katliam! Uzman Çavuş eşi, kayınvalidesi, baldızı ve kayınbiraderini vurdu
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Kan donduran olay, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aktütün köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen uzman çavuş M.G., henüz bilinmeyen dikey bir sebeple kayınpederinin evine geldi. İkamette başlayan tartışmanın büyümesi üzerine silahını çeken M.G., evde bulunan aile bireylerine kurşun yağdırdı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, KATİL ZANLISI AĞIR YARALI

Uzman çavuş M.G.'nin silahından çıkan mermilerin isabet ettiği eşi G.G., kayınvalidesi H.D., kayınbiraderi G.D. ve baldızı D.D. olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. İşlediği vahşi cinayetlerin ardından namluyu kendisine çeviren M.G., intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı.

Silah seslerini duyan komşuların dikey ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı durumdaki katil zanlısı uzman çavuş, ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

ÇOK YÖNLÜ ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine ulaşan Hakkari Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, Beşevler Mahallesi'ndeki katliam evinin çevresinde ve mahalle genelinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Cumhuriyet savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin evdeki fiziki ve siber delil çalışmalarının ardından, hayatını kaybeden 4 aile üyesinin cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Şemdinli'yi yasa boğan vahşetin perde arkasını aydınlatmak üzere adli makamlarca çok yönlü ve dikey bir soruşturma başlatıldı.

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