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Hakkari-Şırnak yoluna çığ düştü

Çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari-Şırnak kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla tek şeritten açıldı.

Hakkari-Şırnak yoluna çığ düştü

Hakkari'de çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari-Şırnak kara yolunda ulaşım, ekiplerin çalışmasıyla tek şeritten sağlandı.

Bölgede etkili yoğun kar ve tipi nedeniyle Hakkari-Şırnak kara yolunun 40. kilometresine çığ düştü.

Yolun kapanması nedeniyle araçlarda mahsur kalanlar Çığlı köyü yakınlarındaki dinlenme tesisinde bekledi.

Bölgeye yönlendirilen karayolları ekipleri, 3 saat süren çalışmayla yolu tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açtı.

Ekipler, yeni çığ tehlikesine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bazı yollar ulaşıma kapandı

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Van-Bahçesaray, Muş-Hasköy-Kavakbaşı, Çaldıran-Doğubeyazıt ve Hizan-Bahçesaray yolları ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, hava şartlarının uygun olduğu bölgelerde yol açma çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Hakkari #şırnak
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