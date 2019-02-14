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Hakkari ve Şırnak'ta 15 Şubat 2019 Cuma yarın okullar tatil mi

Hakkari genelinde ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Peki Hakkari ve Şırnak'ta 15 Şubat 2019 Cuma yarın okullar tatil mi

Hakkari ve Şırnak'ta 15 Şubat 2019 Cuma yarın okullar tatil mi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Hakkari geneli ile Şırnak'ın doğu ilçelerinde (Uludere ve Beytüşşebap), mevcut yüksek kar örtüsünün üzerine bu akşam saatleri itibarıyla yeni kar yağışı öngörülüyor. 

Kar yağışının yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun (20-40 santimetre) olacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar ve dik yamaçlarda meydana gelebilecek çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Kentlerde yarın okulların tatil edilip edilmediğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Hakkari #şırnak
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