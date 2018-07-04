Hakkari ve Van’da eş zamanlı kaçakçılık operasyonu yapıldı. Terör örgütü PKK’nın finans kaynağına yönelik 26 adrese operasyon düzenlendi. Gümrük kaçağı sigara ve 458 bin 600 Amerikan doları ele geçirildi.

Terör örgütü PKK’nın finans kaynağına ağır darbe indirildi.



Hakkari ve Van’da 200 personelin katılımıyla 26 adrese eş zamanlı kaçakçılık operasyonu yapıldı. 17 şüpheli gözaltına alındı.



Operasyonda 6 bin 559 paket gümrük kaçağı sigara ve 458 bin 600 dolar ele geçirildi.



Şüpheliler Hakkari Adliyesine sevk edildi. 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



ulusal.com.tr







