Kadir İnanır yoğun bakımda
Kadir İnanır yoğun bakımda
Cengiz Ünder gollerini attı, asker selamı verdi
Cengiz Ünder gollerini attı, asker selamı verdi
Adana'da iğrenç olay...
Adana'da iğrenç olay...
Vatandaşın kalbi Mehmetçik ile atıyor
Vatandaşın kalbi Mehmetçik ile atıyor

Hakkari'ye ay yıldız ve ters laleli aydınlatma

Hakkari Belediyesi kent merkezinde ay yıldız ve ters laleli aydınlatma sistemi kurdu.

Hakkari'ye ay yıldız ve ters laleli aydınlatma

Hakkari Belediyesi kent merkezinde ay yıldız ve ters laleli aydınlatma sistemi kurdu.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi, kenti güzelleştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kentin yollarını yapan, modern aydınlatma sistemleri kuran, park ve içme suyu sorununu çözen belediye, şimdi de çevre yolundaki kavşağa ay yıldız ile kentin yüksek kesimlerinde kendiliğinde yetişen ve "ağlayan gelin" olarak bilinen ters lale sembollü aydınlatma sistemi kurdu.

Kavşağa yerleştirilen yeni aydınlatma sistemi kente güzel bir görünüm kazandırdı.


Kaynak: AA
Etiketler; #aydınlatma #Hakkari #ters lale
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.