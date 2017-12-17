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Hakkari'ye doğalgazın getirilmesi için çalışmalara başlandı

Hakkâri'ye doğalgazın getirilmesi için çalışmalara başlandı. 203 kilometrelik hattın yüzde 25'i tamamlandı. Hakkârililer 2018 yılı sonunda doğalgaza kavuşacak.

Hakkari'ye doğalgazın getirilmesi için çalışmalara başlandı

Uçsuz buçaksız dağlar tek tek kazılıyor, doğal gaz boru hatları döşeniyor. Hakkari 2018'in son aylarında doğalgazına kavuşuyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikle ekipler zorlu araziye 4x4 araçlarla gidiyor. Doğalgaz hattı, Van'ın Erçek mahallesinden başladı. Toplamda 203 kilometrelik hattın 68 kilometresi bitirildi.

Kışın gelmesiyle çalışmalar zaman zaman aksıyor. 

Havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalar yüksek kesimlerde hız kazanacak.  Hakkarililerin 2018'in son aylarında doğalgaza kavuşacak.

Boru hattında çalışan emekçilerin tek bir isteği var.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Hakkari #doğalgaz
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