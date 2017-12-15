Hakkari Belediyesi tarafından kent merkezindeki caddelere modern aydınlatma sistemi kuruldu.

Hakkari Belediyesi, caddelere kurduğu modern aydınlatma sistemiyle kenti güzel bir görünüme kavuşturdu.



İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediye, alt ve üst yapı ile sosyal belediyecilik çalışmalarına ağırlık veriyor.



Bu kapsamda daha önce kentin yollarını yapan, parklar oluşturan ve içme suyu sorununu çözen belediye, şimdi de caddelere modern aydınlatma sistemi kurdu.



Kent merkezi bu sayede özellikle geceleri güzel bir görünüme kavuştu.



Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hakkari’nin en güzel hizmete layık olduğunu söyledi.



Görevi devraldıklarında kentin birçok sorununun bulunduğunu anlatan Epcim, şöyle konuştu:

"Hakkari sorunlarla can çekişiyordu. Yaklaşık bir yıldır yürüttüğümüz çalışma programımız ile Hakkarimiz dönüşümü yaşıyor. Her geçen gün sorunlar azalıyor ve kent güzel hizmetler ile şekilleniyor. Burada şehir görünümünü ve kalitesini artırmak için bir çalışma yaparak çarşı merkezinde caddelere özel estetik dekoratif aydınlatma uygulaması yaptık. Ciddi bir emek harcıyoruz. İnşallah Hakkarimizi daha güzel hizmetlere kavuşturacağız."