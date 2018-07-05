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Hakkari'ye yarı olimpik havuz

Hakkari, yarı olimpik yüzme havuzuna kavuştu. Havuzundan hem çocuklar hem de yetişkinler faydalanabilecek. Yüzme kurslarında uzman eğitmenler tarafından dersler verilecek.

Hakkari'ye yarı olimpik havuz

Havaların ısınmasıyla birlikte hizmete giren havuz onlara ilaç gibi geldi.

Hakkari'de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hizmete sunulan yarı olimpik yüzme havuzu, çocukların yüzünü güldürdü.

Açılan kurslarda yüzlerce öğrenciye uzman eğitmenler tarafından ders veriliyor.

Çocuklar şimdiden havuza akın etti.

Yüzme bilmeyen öğrencilerse eğitmenleriyle birlikte kulaç atmayı öğrenecek.

Etiketler; #Hakkari #havuz
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