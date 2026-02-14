Hakkari Yüksekova'da korkutan yangın!
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Can kaybının yaşanmadığı olay sonrası evsiz kalan aile yakınlarının yanına yerleşti.
Olay, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dilekli-Yazılı bölgesinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi.
Savcı Taras'a ait müstakil evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Evden yükselen alevleri fark eden komşuların durumu bildirmesi üzerine bölgeye ivedilikle jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yapılan soğutma çalışmalarının ardından evin tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.
Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda, evleri küle dönen Taras ailesi geçici olarak akrabalarının yanına yerleşmek zorunda kaldı.
Büyük çapta maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı inceleme başlatıldı.