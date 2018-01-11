Hakkari’de balıkçılar, buzla kaplı derelerde "vira bismillah" diyor. Yüksekova ve çevresinde eksi 20 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, dereleri dondurdu. Balıkçılar da tehlikelere aldırmadan ekmek parası için buzda balık avladı.

Kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklıkları eksi 20 derecelere kadar düştü. Dereler de haliyle buz tuttu. Görüntüler, Hakkari’nin Yüksekova İlçesinden…



Yüksekovalı Balıkçılar, Eskimo yöntemiyle, evlerine ekmek götürüyor.



Bu yöntemde balıkçılar, buzları önce kazma-kürekle kırıyor. Ağlarını suya bırakıyor. Daha sonra, sabah saatlerinde aynı yere gelen balıkçılar, Yine kazma ve kürekle buzları kırarak balık dolu ağları çekiyorlar.



Tehlikelere aldırış etmeyen balıkçılar, yıllardır aynı yöntemle buzun altından ekmeğini çıkarıp, ailesinin geçimini sağlıyor.



Yakalanan balıklar ilçe merkezinde satılıyor. Eskimo yöntemi ile balık avlayan bir balıkçı günde ortalama 50 ilâ 60 lira kazanıyor.







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