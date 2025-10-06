Hakkari’de bıçaklı kavga can aldı! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen bıçaklı saldırıda ağır yaralanan 21 yaşındaki Yusuf Babat, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Hakkari’de bıçaklı kavga can aldı! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde cumartesi akşamı yaşanan olay, ilçe halkını derinden sarstı. Edinilen bilgilere göre, Yüksekova’nın en işlek noktalarından biri olan İpekyolu Caddesi üzerindeki küçük sanayi sitesi yakınlarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler, 21 yaşındaki Yusuf Babat’a bıçaklı saldırı düzenledi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan saldırıda ağır yaralanan Babat, çevredeki vatandaşların yardımıyla kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu kritik olan genç, yoğun bakımda günlerce yaşam mücadelesi verdi.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Yusuf Babat, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırgan veya saldırganların kimliğini tespit etmek için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. İlk etapta 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Devam eden çalışmaların ardından gözaltı sayısı 8’e yükseldi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere adliyeye getirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hakkari bıçaklı kavga
