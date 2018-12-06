Hakkari Yüksekova'da 3.7 büyüklüğünde 14.22 km derinliğinde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, bugün saat 17.31'de merkez üssü Hakkari Yüksekova olan 3.7 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi.



AFAD depremin derinliğini 14.22 km olarak duyurdu



Türkiye'de meydana gelen son depremler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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ulusal.com.tr