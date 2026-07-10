Hakkari'de kahreden kaza! Ambulansın çarptığı çocuk yaşamını yitirdi
Hakkari'de acil bir kalp krizi vakasına müdahale etmek üzere yola çıkan ambulans, Karşıyaka Mahallesi'nde geri manevra yaptığı esnada 10 yaşındaki M.B.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan küçük çocuk yaşamını yitirdi.
Sağlık ekiplerinin acil çağrı üzerine harekete geçtiği olay, Hakkari'nin Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgeden gelen bir kalp krizi ihbarını alan görevliler, vakayı almak ve hastaya müdahale etmek için hızla belirtilen adrese doğru yola çıktı.
GERİ MANEVRA YAPARKEN ÇARPTI
Söz konusu mahalleye ulaşan ve seyir halinde olan ambulans, sokak içerisinde bulunduğu esnada geri manevra yaptı. Bu hareket sırasında araç, o an bölgede bulunan 10 yaşındaki M.B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk ağır şekilde yaralandı.
Kazanın hemen ardından yaralı çocuğa yönelik acil tıbbi müdahale süreci başladı. Ancak M.B., sağlık görevlileri ve doktorlar tarafından gerçekleştirilen tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Ölümle sonuçlanan bu trajik kazanın ardından yetkililer tarafından resmi tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı