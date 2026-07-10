Hakkari'de kahreden kaza! Ambulansın çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

Hakkari'de acil bir kalp krizi vakasına müdahale etmek üzere yola çıkan ambulans, Karşıyaka Mahallesi'nde geri manevra yaptığı esnada 10 yaşındaki M.B.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan küçük çocuk yaşamını yitirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Hakkari'de kahreden kaza! Ambulansın çarptığı çocuk yaşamını yitirdi
Yayınlanma:

Sağlık ekiplerinin acil çağrı üzerine harekete geçtiği olay, Hakkari'nin Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgeden gelen bir kalp krizi ihbarını alan görevliler, vakayı almak ve hastaya müdahale etmek için hızla belirtilen adrese doğru yola çıktı.

GERİ MANEVRA YAPARKEN ÇARPTI

Söz konusu mahalleye ulaşan ve seyir halinde olan ambulans, sokak içerisinde bulunduğu esnada geri manevra yaptı. Bu hareket sırasında araç, o an bölgede bulunan 10 yaşındaki M.B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk ağır şekilde yaralandı.

Kazanın hemen ardından yaralı çocuğa yönelik acil tıbbi müdahale süreci başladı. Ancak M.B., sağlık görevlileri ve doktorlar tarafından gerçekleştirilen tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ölümle sonuçlanan bu trajik kazanın ardından yetkililer tarafından resmi tahkikat başlatıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hastaneye kaldırıldıKKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hastaneye kaldırıldıDünya
CANLI İZLE: 2026 Dünya Kupası çeyrek finali: İspanya - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?CANLI İZLE: 2026 Dünya Kupası çeyrek finali: İspanya - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hakkari ambulans
Günün Manşetleri
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hastaneye kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Boakai ile görüştü
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame kabul edildi
'S-400'lere özellikle bu dönem ihtiyaç var'
Diyarbakır'daki 10 yıllık faili meçhul cinayet
Kırmızı bültenle aranan 54 suçlu Türkiye'ye getirildi
Eski Lider Ali Hamaney Meşhed'de toprağa verildi
İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış olacak!
İstanbul'da suç örgütüne operasyon
Marmara'da peş peşe korkutan depremler!
Çok Okunanlar
3 Milyon 400 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 3 Milyon 400 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Marmara'da peş peşe korkutan depremler! Marmara'da peş peşe korkutan depremler!
İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış olacak! İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış olacak!
BİM'den kaçırılmayacak mutfak kampanyası! BİM'den kaçırılmayacak mutfak kampanyası!
Altın piyasasında tarihi cuma! 10 Temmuz 2026 Gram ve Çeyrek altın fiyatları rekora koşuyor Altın piyasasında tarihi cuma! 10 Temmuz 2026 Gram ve Çeyrek altın fiyatları rekora koşuyor