Hakkari'de kahreden kaza! Ambulansın çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

Sağlık ekiplerinin acil çağrı üzerine harekete geçtiği olay, Hakkari'nin Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgeden gelen bir kalp krizi ihbarını alan görevliler, vakayı almak ve hastaya müdahale etmek için hızla belirtilen adrese doğru yola çıktı.

GERİ MANEVRA YAPARKEN ÇARPTI

Söz konusu mahalleye ulaşan ve seyir halinde olan ambulans, sokak içerisinde bulunduğu esnada geri manevra yaptı. Bu hareket sırasında araç, o an bölgede bulunan 10 yaşındaki M.B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk ağır şekilde yaralandı.

Kazanın hemen ardından yaralı çocuğa yönelik acil tıbbi müdahale süreci başladı. Ancak M.B., sağlık görevlileri ve doktorlar tarafından gerçekleştirilen tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ölümle sonuçlanan bu trajik kazanın ardından yetkililer tarafından resmi tahkikat başlatıldı.