Hakkari'de korku dolu anlar: Kalorifer kazan dairesi cayır cayır yandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir kalorifer kazan dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Olayda çatı kısmında maddi hasar meydana geldi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Mezarlık Mahallesi’nde Ali Özer’e ait kalorifer kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede kazan dairesinin çatı bölümünü sardı ve mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ekiplerin zorlu müdahalesi sayesinde alevler diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın sonrası kazan dairesinin çatı kısmında büyük çapta maddi hasar oluştu. Özer ailesi, hızlı müdahale için itfaiye ekiplerine ve destek veren komşularına teşekkürlerini iletti.

