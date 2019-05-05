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Hakkari'de su birikintisine giren 2 çocuk öldü

Yüksekova ilçesinde su birikintisine giren 2 çocuk hayatını kaybetti. 

Hakkari'de su birikintisine giren 2 çocuk öldü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde su birikintisine giren 2 çocuk hayatını kaybetti. 

Alınan bilgiye göre, amca çocukları olduğu belirtilen Oğuz (12) ve Doğan Güzel (13), Orman Mahallesi'nde kar ve yağmur suyuyla oluşan su birikintisine yüzmek için girdi. 

Bir süre sonra Oğuz ve Doğan'ı göremeyen arkadaşlarının mahalle sakinlerine haber vermesine üzerine olay yerine çağrılan Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. 

Polis ,112 Acil Servis ekipleri ile vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonucu iki çocuk, sudan çıkarıldı.

Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Hakkari
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