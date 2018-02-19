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Halep keçisi artık Hatay’da yetiştiriliyor

Eti ve sütünden yararlanılan, verimi yüksek Halep keçisi artık Hatay’da yetiştiriliyor. Bir yıl önce kurulan çiftliğin, küçükbaş hayvan üretiminin azaldığı döneme denk gelmesi bölge sakinlerini sevindirdi.

Halep keçisi artık Hatay’da yetiştiriliyor

Hayalini devlet yardımıyla gerçekleştirdi. Şimdi hem sevdiği işi yapıyor hem aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Engin Can Şahutoğlu, elektrik ve elektronik mühendisliği okuyor. Ancak küçük yaştan beri hayal ettiği işi yapmak istedi. Devlet Destekli Hayvan Kredisi aldı.

Hatay'ın Altınöz ilçesinde modern bir hayvan çiftliği kurdu. Çiftlikte sayısız Halep keçisi yetiştiriliyor. Hayvanların etinden ve sütünden yararlanılıyor.

Şahutoğlu şimdilerde hayvanlardan elde ettiği sütle yoğurt ve peynir yapıp markalaşmak istiyor.



ulusal.com.tr

Etiketler; #hatay
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