Halı saha kavgası deyip geçmeyin: Nevşehir’de iki beldede giriş çıkışlar kapatıldı

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük beldesinde geçen hafta bir halı saha maçının ardından çıkan kavga, iki komşu belde arasında büyük gerginliğe yol açtı. Yazıhüyük ile Niğde’nin Kiledere beldesi arasında yaşanan olaylar, bölgede güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarılmasına neden oldu.

KONVOYLA GİRMEK İSTEDİLER

İddiaya göre halı saha karşılaşması sonrası çıkan tartışmaya Yazıhüyük Belediye Başkanı Birol Demirdelen ve beraberindekilerin de karıştı. Bu iddialar Kiledere’de tepkiyle karşılandı. Gerginliğin büyümesi üzerine Kiledere’den araç konvoyu oluşturan kalabalık Yazıhüyük’e girmek istedi ancak jandarma ekipleri olası bir taşkınlığı önlemek için konvoyun beldeye girişine izin vermedi.

Yazıhüyük’te güvenlik seviyesi artırıldı. Çok sayıda jandarma ve çevik kuvvet polisi beldeye sevk edilirken, giriş ve çıkış yolları kontrollü olarak kapatıldı. Jandarma ekipleri, beldenin ana yolları, meydan çevresi, belediye binası önü ve Belediye Başkanı Birol Demirdelen’in evinin bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yetkililerin olayların daha fazla büyümemesi adına beldelerde gece boyunca nöbet tuttuğu, soruşturmanın ise çok yönlü şekilde sürdüğü öğrenildi.