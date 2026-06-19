Halı saha maçı kanlı bitti: Üç şehre yayılan tartışmada bıçaklar çekildi!

Şanlıurfa'da birbirlerine komşu iki köyde yaşayan ve at yetiştiriciliğiyle uğraşan husumetli aileler, bugün Diyarbakır ve Elazığ'daki hipodromlarda karşı karşıya geldi. Tesislerde başlayan sözlü tartışmalar kısa süre içinde şiddetlenerek yerini taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı arbedeye bıraktı.

Olayların büyümesi ve duyulması üzerine, ailelerin komşu köylerde yaşayan diğer yakınları da bulundukları yerlerde kavgaya tutuştu.

İKİ KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Diyarbakır Hipodromu'ndaki olayların kontrolden çıkması üzerine bölgeye hızla 112 acil sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği kavgada yaralanan 8 kişi, olay yerinde yapılan ilk tedavilerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Eş zamanlı olarak Elazığ Hipodromu'nda yaşanan kavgada ise 5 kişinin yaralandığı kayıtlara geçti.

OLAYLARIN FİTİLİ ŞANLIURFA'DA ATEŞLENDİ

Üç şehre yayılan ve toplam 13 kişinin hastanelik olmasıyla sonuçlanan şiddet dalgasının başlangıç noktası Şanlıurfa oldu. Önceki gün Şanlıurfa'daki bir halı sahada karşılıklı futbol oynayan bu iki aile arasında bir tartışma çıkmıştı. Saha içerisindeki gerginlik kavgaya dönüşmüş, ancak o esnada çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle olay daha fazla büyümeden sonlandırılmıştı. Halı sahada yarım kalan bu husumet, bugün hipodromlardaki karşılaşmayla yeniden alevlendi.

Güvenlik güçleri, birden fazla ilde patlak veren olayların ardından hastanelerde ve kavgaya sahne olan tesislerde güvenlik önlemlerini artırdı. Meydana gelen kavgalarla ilgili geniş çaplı inceleme sürüyor.