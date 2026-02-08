Halı sahada kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Ordu’nun Altınordu ilçesinde halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden öğretmen Mesut Sarıboğa (43), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 6 Şubat’ta gece saatlerinde Altınordu ilçesinde bulunan bir halı sahada yaşandı. Arkadaşlarıyla birlikte futbol oynayan Mesut Sarıboğa, maç başladıktan bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Sarıboğa, doktorların tüm müdahalesine rağmen kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Perşembe ilçesi Gazi İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası Mesut Sarıboğa için Altınordu ilçesi Ulu Cami’de cenaze töreni düzenlendi. Sarıboğa’nın cenazesi, öğle namazının ardından aynı ilçedeki Hatipli Mahallesi’nde toprağa verildi.