Halı sahada kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Ordu’da halı sahada futbol oynarken fenalaşan 43 yaşındaki öğretmen Mesut Sarıboğa, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sarıboğa için Altınordu Ulu Cami’de cenaze töreni düzenlendi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Halı sahada kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Ordu’nun Altınordu ilçesinde halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden öğretmen Mesut Sarıboğa (43), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 6 Şubat’ta gece saatlerinde Altınordu ilçesinde bulunan bir halı sahada yaşandı. Arkadaşlarıyla birlikte futbol oynayan Mesut Sarıboğa, maç başladıktan bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Sarıboğa, doktorların tüm müdahalesine rağmen kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Halı sahada kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti - Resim : 1

Perşembe ilçesi Gazi İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası Mesut Sarıboğa için Altınordu ilçesi Ulu Cami’de cenaze töreni düzenlendi. Sarıboğa’nın cenazesi, öğle namazının ardından aynı ilçedeki Hatipli Mahallesi’nde toprağa verildi.

Ankara Gölbaşı’nda istinat duvarı çöktü: 5 apartman tahliye edildiAnkara Gölbaşı’nda istinat duvarı çöktü: 5 apartman tahliye edildiYurt
Polis memuru Melih Okan Keskin cinayeti: Şüpheli ifadeleri ortaya çıktıPolis memuru Melih Okan Keskin cinayeti: Şüpheli ifadeleri ortaya çıktıGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

halı saha kalp krizi
Günün Manşetleri
Eber Gölü artık "Kayık Mezarlığı"
Şans oyunları yasağı başlıyor
2 ilde sarı kod: Kar ve sağanak geliyor
Adı belgelerde 600’den fazla geçiyordu
Trabzonspor emsal cezalar talep etti
35 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor
Hatay merkezli dev operasyon!
Burdur'da fuhuş çetesine darbe!
2.8 milyar liralık para trafiği deşifre oldu
6 Şubat Özel Dezenformasyon Bülteni
Çok Okunanlar
Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrik kesintisi 9 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı
Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, cumhuriyet altını fiyatları Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, cumhuriyet altını fiyatları
TOKİ kura takvimi açıklandı! 9-15 Şubat hangi illerde kura çekilecek? TOKİ kura takvimi açıklandı! 9-15 Şubat hangi illerde kura çekilecek?
Deprem uzmanından Avcılar uyarısı: Sarsıntıyı 7 seviyesine çıkarabilir Deprem uzmanından Avcılar uyarısı: Sarsıntıyı 7 seviyesine çıkarabilir
Bugün benzin ve motorin ne kadar oldu? 8 Şubat akaryakıt fiyatları Bugün benzin ve motorin ne kadar oldu? 8 Şubat akaryakıt fiyatları