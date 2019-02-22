Günümüzde yok olmaya yüz tutmuş mesleklerden halı tamirciliği ile devam ediyoruz. Isparta'da yaşayan 75 yaşındaki Cengiz Akkuş, tam 40 yıldır eskiyen halı ve kilimlere yeniden hayat veriyor. Akkuş, ilerleyen yaşına rağmen mesleğinin kaybolmaması için çalışmakta kararlı

Dokumacılıktan, tamirciliğe 75 yıllık ömrünün büyük kısmı halı ve kilimlerin arasında geçmiş Cengiz Akkuş'un…



40 yıldır iğne-ipliği elinde… Isparta'daki atölyesinde zamanla yıpranan halı ve kilimlerin ömrünü uzatıyor.



Isparta'da bu işi sadece kendisinin ve kardeşinin yaptığını söyleyen Akkuş, mesleğinin kaybolmaması için elinden geldikçe çalışmakta kararlı.

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