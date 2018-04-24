Haliç Köprüsü girişinde sol şeritte meydana gelen kaza sebebiyle yoğunluk D-100 Merter'e mevkiine kadar uzadı. İstanbul'da sabah özel araç ve servislerle işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, E-5 Otoyolu'nun çeşitli noktalarında meydana gelen maddi hasarlı kazalar nedeniyle yollarda kaldı

Haliç Köprüsü girişinde sol şeritte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik kazası meydana geldi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Etkili yoğunluk D-100 Merter mevkiine kadar uzadı.



YOLCULARI E-5'TE İNDİRDİLER



İstanbul'da sabah özel araç ve servislerle işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, E-5 Otoyolu'nun çeşitli noktalarında meydana gelen maddi hasarlı kazalar nedeniyle yollarda kaldı.



Küçükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü başta olmak E-5'in birçok farklı noktasında maddi hasarlı kazalar yaşandı. Kazalar nedeniyle E-5'te trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Araçları ile işlerine gitmek isteyen birçok vatandaş trafik nedeniyle zor anlar yaşadı. E-5 Beylikdüzü mevkii Avcılar istikametinde bazı özel halk otobüslerinin yan yolda trafiğe girmemek için yolcularını E-5'in ortasında indirdiği görüldü.



Öte yandan, trafik uygulamasında trafik yoğunluğu yüzde 49 olarak ölçüldü.