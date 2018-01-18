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Haliç Köprüsü'nde iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Haliç Köprüsü'nde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Haliç Köprüsü'nde iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İstanbul Haliç Köprüsü'nde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Haliç Köprüsü'nde Ankara istikametinde seyreden ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 SZ 4349 ile 34 VB 7736 plakalı iki otomobil çarpıştı.

Kazada, biri sürücü olmak üzere iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerlerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlileri tarafından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri de olay yerinde çevre güvenliğini alarak, Ankara istikametinde oluşan araç trafiğini tek şeritten sağladı.

Kazaya karışan otomobillerin çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından köprüdeki araç trafiği normale döndü.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #polis #otomobil #istanbul #Haliç Köprüsü
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