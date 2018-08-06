İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Alt Yapı Hizmetleri Daire Başkanlığı ekiplerince Haliç Köprüsü Metrobüs yolunda iki gece asfalt yenileme çalışması yapıldı. İki gündür kapalı bulunan D-100 Haliç orta köprüsü Kadıköy istikameti, İBB ekiplerinin çalışmasının ardından bu sabah saat 05.00 itibariyle trafiğe açıldı.
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