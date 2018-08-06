İsrail TRT muhabirini gözaltına aldı
İsrail TRT muhabirini gözaltına aldı
Ercan Taner NTV ile yollarını ayırdı
Ercan Taner NTV ile yollarını ayırdı
İsrail-Hamas anlaşmasının detayları
İsrail-Hamas anlaşmasının detayları
İran Merkez Bankası Başkan Yardımcısına tutuklama
İran Merkez Bankası Başkan Yardımcısına tutuklama

Haliç Köprüsü trafiğe açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt yenileme çalışması yapılan Haliç Köprüsü Metrobüs yolu trafiğe açıldı.

Haliç Köprüsü trafiğe açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Alt Yapı Hizmetleri Daire Başkanlığı ekiplerince Haliç Köprüsü Metrobüs yolunda iki gece asfalt yenileme çalışması yapıldı. İki gündür kapalı bulunan D-100 Haliç orta köprüsü Kadıköy istikameti, İBB ekiplerinin çalışmasının ardından bu sabah saat 05.00 itibariyle trafiğe açıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #haliç #Köprü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.