Halit Yukay soruşturmasında flaş gelişme: 'Taksirle ölüme sebep' şüphesiyle gözaltı

Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan yatta kaybolan ünlü iş adamı Halit Yukay’a yönelik arama çalışmaları devam ederken, olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Yalova’da yürütülen soruşturma kapsamında, bir kuru yük gemisinin kaptanı olan C.T., “taksirle ölüme sebep olmak” şüphesiyle gözaltına alındı. Gözaltı işleminin ardından şüpheliyle ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Halit Yukay’a ait yat geçtiğimiz gün Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunmuş, iş adamından ise o günden bu yana haber alınamamıştı.

Yetkililer, arama çalışmalarının bölge genelinde sürdüğünü ve olayın detaylarının aydınlatılması için soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini bildirdi.