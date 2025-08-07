Halit Yukay soruşturmasında flaş gelişme: 'Taksirle ölüme sebep' şüphesiyle gözaltı

Marmara Adası açıklarında yatı parçalanmış halde bulunan iş adamı Halit Yukay’ı arama çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili bir gemi kaptanı “taksirle ölüme sebep olmak” şüphesiyle gözaltına alındı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Halit Yukay soruşturmasında flaş gelişme: 'Taksirle ölüme sebep' şüphesiyle gözaltı
Yayınlanma: Güncellenme:

Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan yatta kaybolan ünlü iş adamı Halit Yukay’a yönelik arama çalışmaları devam ederken, olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Yalova’da yürütülen soruşturma kapsamında, bir kuru yük gemisinin kaptanı olan C.T., “taksirle ölüme sebep olmak” şüphesiyle gözaltına alındı. Gözaltı işleminin ardından şüpheliyle ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Halit Yukay’a ait yat geçtiğimiz gün Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunmuş, iş adamından ise o günden bu yana haber alınamamıştı.

Yetkililer, arama çalışmalarının bölge genelinde sürdüğünü ve olayın detaylarının aydınlatılması için soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini bildirdi.

Kongre öncesi kulisler karıştı: Mehmet Özdağ yeniden aday mı oluyor?Kongre öncesi kulisler karıştı: Mehmet Özdağ yeniden aday mı oluyor?Siyaset
Tokat'ta yangın sonrası durum havadan görüntülendi: Jeneratörden çıkan yangın 50 hektarı küle çevirdiTokat'ta yangın sonrası durum havadan görüntülendi: Jeneratörden çıkan yangın 50 hektarı küle çevirdiYurt
Ümit Aktan kimdir, neden öldü? İşte hayatı ve kariyeriÜmit Aktan kimdir, neden öldü? İşte hayatı ve kariyeriKimdir?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yat kayıp gözaltı
Günün Manşetleri
Hakan Fidan, Ahmed eş-Şara ile görüştü
Gazze'de son 24 saatte katliam
Türkiye, Suriye’nin mücadelesini destekleyecek
Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye" mektubu
İstanbul’da suçla mücadelede büyük başarı
Diploması sahte, savunması pişkin
FETÖ elebaşının kuzeninden Atatürk ve Erdoğan’a hakaret
Nitelikli dolandırıcılık çetelerine darbe
Meteoroloji'den 24 il için sağanak uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den 24 il için sağanak uyarısı Meteoroloji'den 24 il için sağanak uyarısı
İstanbul depremi için yeni teori: Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı! İstanbul depremi için yeni teori: Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı!
Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Altınlarınız geri gelmeyebilir! Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Altınlarınız geri gelmeyebilir!
Tarım Kredi Market’te indirim yağmuru! Tarım Kredi Market’te indirim yağmuru!
Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor! Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor!