banner961
Meteorolojiden üç il için kuvvetli yağış uyarısı
Meteorolojiden üç il için kuvvetli yağış uyarısı
Asgari ücret belli oldu
Asgari ücret belli oldu
Merkez Bankasından kredi kartı kararı
Merkez Bankasından kredi kartı kararı
Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar: Akıl almaz rakamlar
Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar: Akıl almaz rakamlar

Halk Eğitim Merkezi'nden çıkışta tabancayla vuruldu

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'nden çıkışta silahlı saldırıya uğrayan Ramazan Kıran (19), ağır yaralandı.

Halk Eğitim Merkezi'nden çıkışta tabancayla vuruldu

Olay, saat 21.00 sıralarında Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Halk Eğitim Merkezi'nde açılan KPSS kursundan çıkan Ramazan Kıran'a, kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Kıran, göğsüne ve kalçasına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kıran, buradaki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 

Ramazan Kıran'ın bir süre önce tanımadığı kişilerce takip edildiği yönünde polise başvurduğu belirtildi.

Bu arada, Kıran'ın saldırının ardından Halk Eğitim Merkezi'ne girip yardım istediği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #halk eğitim merkezi
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya silahlı saldırı
Sonraki Haber
Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli için kuvvetli yağış uyarısı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.