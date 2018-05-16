İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Halk Ekmek, ürettiği 300 gramlık ramazan pidesinin 1 liradansatılacağını duyurdu.
Belediyeden yapılan açıklamada, İstanbul Halk Ekmek fabrikalarında bu yıl ramazan ayı için günlük ortalama 150-160 bin pide üretimi planlandığı belirtilerek, "300 gram pidenin piyasa satış fiyatı 1 liradır. Bu durumda pidenin kilogram fiyatı 3,33 liraya gelmektedir." denildi.
Açıklamada, piyasadaki 2 lira karşılığında satılan 275 gram pidenin kilogramının 7,27 liraya geldiği hatırlatılarak, Halk Ekmek fabrikalarından üretilip piyasaya sunulan 300 gramlık ramazan pidesinin fiyatının uygun olduğu belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Halk Ekmek'in ürettiği 300 gramlık ramazan pidesi 1 liradan satılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Halk Ekmek, ürettiği 300 gramlık ramazan pidesinin 1 liradansatılacağını duyurdu.