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Halk Ekmek'in ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Halk Ekmek'in ürettiği 300 gramlık ramazan pidesi 1 liradan satılacak.

Halk Ekmek'in ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Halk Ekmek, ürettiği 300 gramlık ramazan pidesinin 1 liradansatılacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, İstanbul Halk Ekmek fabrikalarında bu yıl ramazan ayı için günlük ortalama 150-160 bin pide üretimi planlandığı belirtilerek, "300 gram pidenin piyasa satış fiyatı 1 liradır. Bu durumda pidenin kilogram fiyatı 3,33 liraya gelmektedir." denildi.

Açıklamada, piyasadaki 2 lira karşılığında satılan 275 gram pidenin kilogramının 7,27 liraya geldiği hatırlatılarak, Halk Ekmek fabrikalarından üretilip piyasaya sunulan 300 gramlık ramazan pidesinin fiyatının uygun olduğu belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #halk ekmek ramazan pidesi #ramazan pidesi fiyatı
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