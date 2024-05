Halk ekonomi yönetimine güvenmiyor

Ekonomik gidişat Türkiye'de can yakmaya devam ediyor. Et ve süt ürünleri evin lüksü oldu. Vatandaşlar alım gücünün her geçen gün düşmesinden dertli.

İzmir’in Konak Meydan’ında yüzler gülmüyor. Banklarda nefes almak için oturan vatandaşlar artık simit peynire bile bütçe ayıramıyor.

Geçinmek için emekliler mecburen bir işte çalışmak zorunda. Çünkü aylığı ev kirasına yetmiyor.

Ulusal Kanal, mikrofon uzattığı vatandaşa "bir dokundu bin ah işitti". Herkesin derdi ortak. Geçim sıkıntısı her şeyin başında geliyor.