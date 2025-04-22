Halk 'enflasyon düşüyor' sözlerine inanmıyor: "Gören varsa söylesin"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in "enflasyon düşüyor" açıklaması, halkta karşılık bulmadı.

Hüseyin Güler Hüseyin Güler
Halk 'enflasyon düşüyor' sözlerine inanmıyor: "Gören varsa söylesin"
Yayınlanma:

 Hataylı vatandaşlar, enflasyonun düştüğünü ne görebildiklerini ne de hissedebildiklerini söylüyor. Hayat pahalılığı karşısında ezilen yurttaş, "kandırıldığımızı düşünüyoruz" diyerek tepkisini dile getiriyor.

Şimşek'in açıklamaları, sokaktaki vatandaş için inandırıcılığını yitirdi. Alım gücünde kayda değer bir iyileşme olmadığını belirten yurttaşlar, market ve pazarda etiketlerin artmaya devam ettiğini vurguluyor.

Türkiye genelinde yükselen yaşam maliyetleri, sabit gelirli vatandaşları günden güne daha da zorluyor. Gıda, kira, fatura ve ulaşım gibi temel harcamalardaki artış, geçim sıkıntısını derinleştiriyor.

Bazı vatandaşlar, Bakan Şimşek’in “enflasyon düşüyor” sözlerini baharın gelişini simgeleyen ancak etkisi hissedilmeyen cemreye benzetiyor: “Söylendi ama bizde bir etkisi olmadı.”

Hükümetin çizdiği iyimser tabloya rağmen, vatandaş cephesinde umutlu bir hava yok. Asgari ücretliler, emekliler ve dar gelirliler, temel ihtiyaçlarını karşılamada ciddi zorluklar yaşıyor.

Alım gücünün günden güne eridiğini dile getiren yurttaşlar, geçici çözümler yerine üretime dayalı, kalıcı ekonomi politikaları talep ediyor.

Yaşam maliyeti en yüksek şehirler belli oldu: İşte ilk 8 ilYaşam maliyeti en yüksek şehirler belli oldu: İşte ilk 8 ilYurt
2025 kurban bedelleri belli oldu2025 kurban bedelleri belli olduGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

ekonomi enflasyon
Günün Manşetleri
Bakan Uraloğlu'ndan Şam ziyareti
Halk 'enflasyon düşüyor' sözlerine inanmıyor
5 gün boyunca gök gürültülü sağanaklar geliyor
İstanbul’da zehir tacirlerine büyük darbe!
Şimşek New York’ta dev yatırımcılarla buluştu
Süleymancılarda şirket içi dolandırıcılık iddiası
Erdoğan’dan CHP’ye tepki
Memur-Sen’den Birleşmiş Milletler’e Gazze tepkisi
Diyarbakır'da işçi kıyımı
Aksakallar Konseyi KKTC'de toplanıyor
Çok Okunanlar
1 milyon 500 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? 1 milyon 500 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor?
5 gün boyunca gök gürültülü sağanaklar geliyor 5 gün boyunca gök gürültülü sağanaklar geliyor
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
Altında tarihi zirve: İslam Memiş'ten yatırımcıya kritik uyarılar! Altında tarihi zirve: İslam Memiş'ten yatırımcıya kritik uyarılar!
Akaryakıta zam mı geldi? Akaryakıta zam mı geldi?