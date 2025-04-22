Halk 'enflasyon düşüyor' sözlerine inanmıyor: "Gören varsa söylesin"

Hataylı vatandaşlar, enflasyonun düştüğünü ne görebildiklerini ne de hissedebildiklerini söylüyor. Hayat pahalılığı karşısında ezilen yurttaş, "kandırıldığımızı düşünüyoruz" diyerek tepkisini dile getiriyor.

Şimşek'in açıklamaları, sokaktaki vatandaş için inandırıcılığını yitirdi. Alım gücünde kayda değer bir iyileşme olmadığını belirten yurttaşlar, market ve pazarda etiketlerin artmaya devam ettiğini vurguluyor.

Türkiye genelinde yükselen yaşam maliyetleri, sabit gelirli vatandaşları günden güne daha da zorluyor. Gıda, kira, fatura ve ulaşım gibi temel harcamalardaki artış, geçim sıkıntısını derinleştiriyor.

Bazı vatandaşlar, Bakan Şimşek’in “enflasyon düşüyor” sözlerini baharın gelişini simgeleyen ancak etkisi hissedilmeyen cemreye benzetiyor: “Söylendi ama bizde bir etkisi olmadı.”

Hükümetin çizdiği iyimser tabloya rağmen, vatandaş cephesinde umutlu bir hava yok. Asgari ücretliler, emekliler ve dar gelirliler, temel ihtiyaçlarını karşılamada ciddi zorluklar yaşıyor.

Alım gücünün günden güne eridiğini dile getiren yurttaşlar, geçici çözümler yerine üretime dayalı, kalıcı ekonomi politikaları talep ediyor.