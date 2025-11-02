Halk müziği ustalarından dayanışma konseri: DMD hastası Minik Boran’a umut olacaklar

Henüz 13 yaşında ama kas gücünü her geçen gün biraz daha kaybediyor. DMD hastası Hüseyin Boran’ın tedavisi için zaman daraldı. Halk müziğinin usta isimleri Minik Boran'a umut olmak için dayanışma konseri verecek.

Halk müziği ustalarından dayanışma konseri: DMD hastası Minik Boran’a umut olacaklar
Yayınlanma:

Henüz 13 yaşında ama kas gücünü her geçen gün biraz daha kaybediyor. DMD hastası Hüseyin Boran Çul, tedavisine ulaşabilmek için başlatılan kampanyayla hayata tutunmaya çalışıyor.

Okulunda derslerine devam eden Hüseyin Boran, yürümekte zorlanıyor ancak mücadeleden vazgeçmiyor. Küçük yaşına rağmen büyük bir azimle konuşan Boran, kampanyasına destek istedi:

“Ben Hüseyin Boran Çul, DMD kas hastasıyım. Çok koyu bir Galatasaraylıyım. Kampanyama destek olun ki bu hastalıktan kurtulayım. Desteklerinizi bekliyoruz.”

Minik Boran’ın annesi hemşire. Yıllardır hastaları iyileştirmek için çalışan anne, bu kez oğlunun tedavisi için yardım çağrısı yaptı:

“Hemşireyim, ama bu kez bir anne olarak yardım istiyorum.”

HALK MÜZİĞİNİN USTA İSİMLERİ DAYANIŞMA KONSERİ DÜZENLİYOR

DMD hastalığının tedavisi oldukça maliyetli. Bu nedenle halk müziğinin usta isimleri, Hüseyin Boran’ın tedavisine katkı sağlamak için dayanışma konseri düzenliyor.

Sabahat Akkiraz, Erdal Erzincan, Mercan Erzincan, Mustafa Özaraslan ve Hüseyin Turan 9 Kasım Pazar günü Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Kongre Merkezi’nde sahne alacak. Konserin tüm gelirleri Hüseyin Boran’ın tedavisinde kullanılacak.

Müzisyenler, “Boran’ı tedavisine gönderelim, sizlerin desteği çok önemli” diyerek vatandaşları konsere davet etti.

TÜRKİYE’DE YÜZLERCE ÇOCUK BU HASTALIKLA MÜCADELE EDİYOR

Kasları giderek zayıflatan DMD, genetik bir hastalık. Türkiye’de yüzlerce çocuk bu hastalıkla mücadele ediyor. Boran da onlardan biri. Kampanyanın şu ana kadar yüzde 61’i tamamlandı. Baba Hüseyin Çul,

“Onu ayakta ve hayatta tutabilmek için desteğe ihtiyacımız var” diyerek yardım çağrısında bulundu.

Nurettin Akçul nadir toprak elementleri hakkında konuştu: Bu yıldızı parlatmak hepimize düşen milli bir sorumlulukturNurettin Akçul nadir toprak elementleri hakkında konuştu: Bu yıldızı parlatmak hepimize düşen milli bir sorumlulukturGündem
Düzce’de şaşırtan olay! Aynı yerde yarım saat arayla iki kamyon alev aldıDüzce’de şaşırtan olay! Aynı yerde yarım saat arayla iki kamyon alev aldıYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

DMD Halk Müziği
Günün Manşetleri
“Nükleer bilimimizin kaynağı binalar değil, bilim insanlarımızdır”
“İngiliz Kemal” hakkındaki rapor gün yüzüne çıktı
12 soruda bilinmesi gerekenler
İlköğretim müfredatına "Bilinçli Tüketici" dersi geliyor!
"Birlik ve beraberlikle Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz"
Bakan Kurum: "Aldırmadık, milletin olanı millete armağan ettik"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, TRT World Forum 2025'te konuştu
Erdoğan’dan DEM Parti görüşmesine dair açıklama
DEM Parti heyeti İmralı’ya gidecek
Yasa dışı bahis ve kumarla eylem planı
Çok Okunanlar
Altın fiyatları çakıldı! Uzmanlardan 2026 için flaş tahmin Altın fiyatları çakıldı! Uzmanlardan 2026 için flaş tahmin
2 Kasım 2025 güncel altın fiyatları 2 Kasım 2025 güncel altın fiyatları
12 soruda bilinmesi gerekenler 12 soruda bilinmesi gerekenler
Mevduat faizlerinde zirve değişti! Mevduat faizlerinde zirve değişti!
Harvard Üniversitesi’nde patlama! Harvard Üniversitesi’nde patlama!