Halk müziği ustalarından dayanışma konseri: DMD hastası Minik Boran’a umut olacaklar

Henüz 13 yaşında ama kas gücünü her geçen gün biraz daha kaybediyor. DMD hastası Hüseyin Boran Çul, tedavisine ulaşabilmek için başlatılan kampanyayla hayata tutunmaya çalışıyor.

Okulunda derslerine devam eden Hüseyin Boran, yürümekte zorlanıyor ancak mücadeleden vazgeçmiyor. Küçük yaşına rağmen büyük bir azimle konuşan Boran, kampanyasına destek istedi:

“Ben Hüseyin Boran Çul, DMD kas hastasıyım. Çok koyu bir Galatasaraylıyım. Kampanyama destek olun ki bu hastalıktan kurtulayım. Desteklerinizi bekliyoruz.”

Minik Boran’ın annesi hemşire. Yıllardır hastaları iyileştirmek için çalışan anne, bu kez oğlunun tedavisi için yardım çağrısı yaptı:

“Hemşireyim, ama bu kez bir anne olarak yardım istiyorum.”

HALK MÜZİĞİNİN USTA İSİMLERİ DAYANIŞMA KONSERİ DÜZENLİYOR

DMD hastalığının tedavisi oldukça maliyetli. Bu nedenle halk müziğinin usta isimleri, Hüseyin Boran’ın tedavisine katkı sağlamak için dayanışma konseri düzenliyor.

Sabahat Akkiraz, Erdal Erzincan, Mercan Erzincan, Mustafa Özaraslan ve Hüseyin Turan 9 Kasım Pazar günü Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Kongre Merkezi’nde sahne alacak. Konserin tüm gelirleri Hüseyin Boran’ın tedavisinde kullanılacak.

Müzisyenler, “Boran’ı tedavisine gönderelim, sizlerin desteği çok önemli” diyerek vatandaşları konsere davet etti.

TÜRKİYE’DE YÜZLERCE ÇOCUK BU HASTALIKLA MÜCADELE EDİYOR

Kasları giderek zayıflatan DMD, genetik bir hastalık. Türkiye’de yüzlerce çocuk bu hastalıkla mücadele ediyor. Boran da onlardan biri. Kampanyanın şu ana kadar yüzde 61’i tamamlandı. Baba Hüseyin Çul,

“Onu ayakta ve hayatta tutabilmek için desteğe ihtiyacımız var” diyerek yardım çağrısında bulundu.