Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Sivas'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 2'si çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var
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Sivas'ta feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Gültepe Mahallesi Mecnun Otyakmaz Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, A.T.A. yönetimindeki 58 H 0200 plakalı halk otobüsü ile S.T. idaresindeki 58 AFG 104 plakalı otomobil çarpıştı.

Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var - Resim : 1

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2'si çocuk 9 kişi, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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