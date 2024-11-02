Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var
Sivas'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 2'si çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Sivas'ta feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Gültepe Mahallesi Mecnun Otyakmaz Caddesi oldu.
Edinilen bilgiye göre, A.T.A. yönetimindeki 58 H 0200 plakalı halk otobüsü ile S.T. idaresindeki 58 AFG 104 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2'si çocuk 9 kişi, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı