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Halk otobüsü, TIR'a çarptı: 9 yaralı

Kayseri'de TIR'a arkadan çarpan özel halk otobüsündeki 9 kişi yaralandı.

Halk otobüsü, TIR'a çarptı: 9 yaralı

Kaza, Merkez Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi.

Mimar Sinan Mahallesi seferini yapan Ali Yılmaz yönetimindeki 38 AB 022 plakalı özel halk otobüsü, aynı yöne giden 38 GA 162 plakalı TIR’a arkadan çarptı, ardından da refüje çıktı.

Kazada, otobüs şoförü ile 8 yolcu yaralandı. 

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Otobüs ise çekici ile yoldan kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #trafik kazası #Halk otobüsü #tır #kayseri #melikgazi
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