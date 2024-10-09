Halk otobüsünde genç adam bıçaklanarak öldü

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde özel halk otobüsünde gerçekleşen bıçaklı saldırıda 29 yaşındaki Enes Yiğit Toraman hayatını kaybetti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Halk otobüsünde genç adam bıçaklanarak öldü
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Karamürsel Otogarı'ndan İzmit'e gitmek üzere otobüse binen Toraman, 4 Temmuz Mahallesi'nde araca binen kimliği belirsiz bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı.

Tüm Müdahalelere Rağmen Hayatını Kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Toraman, sağlık ekipleri tarafından Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından saldırganın kaçtığı öğrenilirken, polis ekipleri zanlının yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Olay anı otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin otobüse binip arkaya doğru ilerleyerek Toraman’a bıçakla saldırdığı, yolcuların ise olay sırasında yaşadığı büyük panik yer alıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Halk otobüsü bıçaklanma hayatını kaybetti
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