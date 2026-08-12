Halk TV İstanbul Haber Müdürü Dürdane Kırçuval'dan acı haber!

Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Dürdane Kırçuval; yargı, siyaset ve ekonomi haberciliğinde uzun yıllar başarıyla görev yaptı. Meslek hayatı boyunca Akdeniz Haber Ajansı, Ekonomik Panorama Dergisi, Ulusal Basın Ajansı, ANKA Haber Ajansı (İstanbul Temsilciliği), Cumhuriyet, Hürriyet, Dünya Gazetesi ve Anadolu Ajansı gibi Türkiye'nin önde gelen kurumlarında kritik görevler üstlendi. Kırçuval, 2024 yılından bu yana Halk TV İstanbul Haber Müdürü olarak görev yapıyordu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden taziye mesajı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Kırçuval'ın vefatının ardından yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli meslektaşımız Dürdane Kırçuval’ın vefat ettiğini öğrenmenin üzüntüsü içindeyiz. Başarıyla uzun yıllar gazetecilik mesleğine hizmet eden meslektaşımız Dürdane Kırçuval’ı hiç unutmayacağız. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı ve sabır diliyoruz."

Ulusal Kanal olarak Dürdane Kırçuval’ın ailesine ve Halk TV ailesine başsağlığı diliyoruz.