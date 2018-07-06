Geçtiğimiz ay resmi belgede sahtecilik iddiasıyla gözaltına alınan Haluk Levent, tiwtter üzerinden gözaltına alınmasına ilişkin bir açıklama yaptı. "Az önce Adalet Bakanlığı'ndan çıktım" diyen ünlü şarkıcı Haluk Levent, yanlışlıkla gözaltına alındığını ifade etti.

Saat 12.00 de bir açıklamam olacak ! Önemli! tweeti atan Haluk Levent, twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



Bir ay önce Ankara'da gözaltına alınmıştım.Tüm medya organlarında gözaltına alınma haberim sanki tutuklandım gibi verilmiş bu beni çok rahatsız etmişti. Az önce Adalet Bakanlığından çıktım. Bir memurun yaptığı bir hata sonucu YANLIŞLIKLA gözaltına alındığım belgelendi.Bilginize



Konu ile ilgili tüm bilgi ve belgeler avukatım Hüseyin Küçük'te mevcuttur. Kısacası mağdur edildim. Ve duyduğum rahatsızlıktan dolayı da bu bilgilendirmeyi yapmak ihtiyacı hissettim..







ulusal.com.tr



